Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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