Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.04.2022 22:16
Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları millet bahçesinde de gerçekleştirilecek Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
21:23 İstanbul'da hastane önünde park kavgası yaşandı!
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 22:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement