Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi - Son Dakika

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