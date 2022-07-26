Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi - Son Dakika
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Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi

26.07.2022 00:28
Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.

Uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini anlatan İngiliz uyku koçu, ayrıca futbolcuları gözlemlemek için kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.

Littlehales, ardından düşüncelerini futbol sorumlusu Nuri Şahin ile paylaştı.

Öte yandan, Almanya kampında günde çift idman gerçekleştiren Akdeniz ekibinde 34 yaşına giren defans oyuncusu Veysel Sarı için doğum günü kutlaması yapıldı.

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi - Son Dakika
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