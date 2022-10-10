Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında A. Konyaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son saniyede yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Güney ekibi, zorlu karşılaşmada sakatlanan Ndao ve gördüğü kartla cezalı duruma düşen Güray Vural 'ı kaybetti. Bu sonuçla puanını 7 yapan Antalyaspor, ligde de 15. sırada yer alıyor. Antalyaspor, Gaziantep FK 'ya 5-2, Kasımpaşa 'ya 2-0, Kayserispor 'a 1-0, Adana Demirspor 'a 3-0 mağlup olurken, A. Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı - Son Dakika

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