Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı - Son Dakika
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Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

10.10.2022 10:19
Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında A.Konyaspor ile 1-1 berabere kalan FTA Antalyaspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında A. Konyaspor ile 1-1 berabere kalan FTA Antalyaspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında A. Konyaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son saniyede yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Güney ekibi, zorlu karşılaşmada sakatlanan Ndao ve gördüğü kartla cezalı duruma düşen Güray Vural'ı kaybetti. Bu sonuçla puanını 7 yapan Antalyaspor, ligde de 15. sırada yer alıyor. Antalyaspor, Gaziantep FK'ya 5-2, Kasımpaşa'ya 2-0, Kayserispor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olurken, A. Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı A. Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı. - ANTALYA

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Antalyaspor'dan hakem tepkisi Antalyaspor'dan hakem tepkisi Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı - Son Dakika
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