Akdeniz ekibi, Fernando, Boffin ve Güray Vural için yarın düzenlenecek imza töreninin ardından Burdur 'a gidecek. Antalyaspor'un bu kentteki birinci etap kampı 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Ruud Boffin, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı - Son Dakika

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