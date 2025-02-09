Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 90 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip (Dk.87 Soner Dikmen), Kaluzinski, Van de Streek, Larsson (Dk. 90 Djenepo), Safuri, Samudio (Dk. 82 Gaich)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Beraz Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Dk. 69 Onur Ergün) (Dk. 83 Ousseynou BA), Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Yusuf Sarı), Keny (Dk 77 Figueiredo), Piatek
Sarı kartlar: Dk. 27 Crespo, Dk. 65 Keny, Dk. 73 Berat Özdemir, Dk. 87 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 85 Erdal Rakip, Dk. 90+2 Soner Dikmen, Dk. 90+5 Djenepo (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.
46. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun yerden sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
61. dakikada Kaluzinski'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Bahadır Öztürk'ün kafa vuruşunda top kale direğinin yanundan auta gitti.
71. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte topla buluşan Keny, topu kafayla kale önüne indirdi. Kale önüne hareketlenen Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
85. dakikada Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Deniz Türüç'ün plase vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor ve Başakşehir 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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