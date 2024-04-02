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Antalyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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Antalyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Antalyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulurken, heyecanlı dakikalar yaşandı.

02.04.2024 22:36  Güncelleme: 22:38
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayı üzerinden plase vuruşu az farkla üstten auta gitti.

64. dakikada Alo Sowe'nin pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutu ağlara gitti. 1-1

77. dakikada Morutan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

79. dakikada uzun pasta sağ kanattan ceza alanına giren Chatzigiovanis'in vuruşu yan kale direğinden oyun alanına döndü.

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Assombalonga dk. 90), Safuri (Emre Uzun dk. 80), Saric (Ufuk Akyol dk. 69), Sam Larsson (Bytyqi dk. 80), Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Erdal Rakip, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper (Kazımcan Karataş dk. 74), Ali Kaan Güneren (Filips dk. 86), Tolga Ciğerci, Morutan (Saponara dk. 86), Pedrinho (Efkan Bekiroğlu dk. 59), Bassogog (Chatzigiovanis dk. 59), Ali Sowe

Yedekler: Fatih Demir Rıdvan Çankay, Arda Ünvay, Cephas, Macheda

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 40) (Antalyaspor), Efkan Bekiroğlu (dk. 64) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Bassogog (MKE Ankaragücü), Güray Vural (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika

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  • Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı
    23:20 Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

    Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.


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