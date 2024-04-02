Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayı üzerinden plase vuruşu az farkla üstten auta gitti.
64. dakikada Alo Sowe'nin pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutu ağlara gitti. 1-1
77. dakikada Morutan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.
79. dakikada uzun pasta sağ kanattan ceza alanına giren Chatzigiovanis'in vuruşu yan kale direğinden oyun alanına döndü.
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Assombalonga dk. 90), Safuri (Emre Uzun dk. 80), Saric (Ufuk Akyol dk. 69), Sam Larsson (Bytyqi dk. 80), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Erdal Rakip, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper (Kazımcan Karataş dk. 74), Ali Kaan Güneren (Filips dk. 86), Tolga Ciğerci, Morutan (Saponara dk. 86), Pedrinho (Efkan Bekiroğlu dk. 59), Bassogog (Chatzigiovanis dk. 59), Ali Sowe
Yedekler: Fatih Demir Rıdvan Çankay, Arda Ünvay, Cephas, Macheda
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 40) (Antalyaspor), Efkan Bekiroğlu (dk. 64) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Bassogog (MKE Ankaragücü), Güray Vural (Antalyaspor) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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