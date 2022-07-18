Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Burdur 'daki birinci etap kampını tamamlayıp Antalya'ya dönen kırmızı-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Antalya, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.