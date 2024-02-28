Antalyaspor Yönetimi, Başkanın PFDK\'ya sevk edilmesine tepki gösterdi

Antalyaspor kulübü yönetim kurulu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine tepki göstererek, futbolda adalet istediklerini belirtti.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin, Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği açıklandı. Alınan bu kararın ardından Antalyaspor kulübü yönetim kurulu tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Antalyaspor'umuzun Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Galatasaray karşılaşmasında kamuoyu tarafından 'skandal' olarak değerlendirilen hakem kararları sonrası haklı adalet arayışımız ülke çapında yankı bulmuştur. Antalyaspor A.Ş. Başkanı Sinan Boztepe'nin söz konusu maçın ardından yaptığı açıklamalar doğru tespitler içeren bir isyan haykırışıdır. Ancak ülkemizin futbol ikliminde hakkı yenenin adalet arayışı her zaman olduğu gibi ceza olarak geri dönmektedir" denildi.
"Bizler sadece futbolda adalet istiyoruz"
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Sinan Boztepe'nin arkasında oldukları ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar karşısında diğer takımların 'meze' edildiği bir ortamda camiamızın sımsıkı sarılarak birlik ve beraberlik örneği göstermesi gereken günler yaşıyoruz. Bu noktada camiamızı bugünden başlayarak, 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması da dahil olmak üzere kulübümüze yakışan tepkiyi vermeye davet ediyoruz. Antalyaspor'umuzun tertemiz tarihi, onurlu ve saygın duruşuna uygun yapılacak her türlü tepkinin topyekün olarak verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak daha fazla hakkımızın yenmesine izin vermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyoruz. Büyük Antalyaspor taraftarının her zaman olduğu gibi gerek saha dışında gerekse tribünlerde gerekli desteği vereceğine inanıyoruz. Bizler sadece futbolda adalet istiyoruz." - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Yönetimi, Başkanın PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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