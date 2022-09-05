Antalyasporlu genç kulaçtan, Dünya üçüncülüğü - Son Dakika
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Antalyasporlu genç kulaçtan, Dünya üçüncülüğü

05.09.2022 17:29
Antalyasporlu genç kulaçtan, Dünya üçüncülüğü

Antalyaspor Yüzme Takımı'nın başarılı sporcusu Sevim Eylül Süpürgeci, Türkiye Yüzme Milli Takımı kafilesiyle, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Antalyaspor Yüzme Takımı'nın başarılı sporcusu Sevim Eylül Süpürgeci, Türkiye Yüzme Milli Takımı kafilesiyle, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan Türkiye Yüzme Milli Takımı kafilesi içerisinde Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan Sevim Eylül Süpürgeci de yer aldı.

Süpürgeci, 800 metre serbest yarışında elde ettiği 9: 05.78'lik derecesiyle Dünya 8.'si olurken 4x200 metre serbest bayrak yarışında takım arkadaşları ile birlikte elde ettiği 8: 20.75'lik dereceyle 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan 1500 metre serbest finalinde de kulaç atan genç sporcu takım arkadaşı Merve Tuncel'in şampiyon olduğu yarışı 11. sırada tamamlarken, bir diğer bayrak yarışı olan 4x100 metre serbest bayrak eleme yarışında 9. olarak organizasyondan uluslararası çapta bir bronz madalya ve önemli tecrübeler ile ayrıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu genç kulaçtan, Dünya üçüncülüğü - Son Dakika

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