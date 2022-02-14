Antalyasporlu 14 yüzücü milli takım gelişim kampına seçildi

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 10-13 Şubat tarihleri arasında 75 kulüpten toplam 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası, Milli Takım-Kamp Aday Kadro Belirleme Yarışları ve 11-12-13 Yaş Gelişim Kampı Seçme Yarışları'na tam kadro katılan Antalyaspor Yüzme Takımı, başarıları ile yarışlara damga vurdu.

Turgay Demircioğlu'nun baş antrenörlüğünde yarışlara özel olarak hazırlanan takım sporcularına ek olarak, altyapıda yetişmekte olan ve gelecek vadeden genç sporcuların da tecrübelenmeleri için dahil olduğu Antalyaspor yüzme takım kafilesi, Gebze kampına 23 sporcu, 1 idareci ve 3 antrenörden oluşan 27 kişilik geniş bir ekiple katıldı. Elde ettiği başarılı dereceler ile adeta kürsüye abone olan kırmızı beyazlılar, kazandığı 16 madalyaya ek olarak, milli takım gelişim kamplarına seçilen 14 sporcu su ile bir kez daha milli gurur yaşadı.

Son gün yarışılan ve zorlu 10.000 metre yarışında Antalyasporlu sporcular Talya Erdoğan, Sevim Eylül Süpürgeci, Emir Batur Albayrak, Poyraz Şan Aşkın, Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan ve Ahmet Efe Söker Açık Su tarihinde şimdiye kadar yüzülen en iyi dereceleri yüzerek mart ayında İsrail'in Eliat şehrinde düzenlenecek olan Len Cup'ta yarışacak Türkiye Yüzme Milli Takımı kadrosuna girmeye hak kazandılar. - ANTALYA