Antalyasporlu Boksörler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası\'nda Başarıya Ulaştı

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Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Eski milli takım antrenörlerinden Naci Oral adına düzenlenen şampiyonaya 5 sporcu ve 2 antrenörle katılan Antalyaspor boks takımı Mersin'den 2 bronz ve 2 altın madalya ile ayrıldı.

Toplam 63 ilden 467 Erkek ve 260 Kadın sporcunun katıldığı şampiyonada ringe çıkan kırmızı beyazlı boksörlerden Refik Kartal, 63.5 kiloda rakiplerini teker teker devirerek altın madalya kazanırken; takım arkadaşı Mehmet Ali Demirezen ise 54 kilogram kategorisinde zirveye uzanarak altın madalya kazanan bir başka Antalyasporlu altın eldiven oldu.

Mersin'de mücadele eden Antalyasporlu boksörler Veysel Karani Kardaş ve Polat Yıldırım sırasıyla 75 ve 60 kilogram kategorilerinde çıktıkları maçlar sonucunda birer adet bronz madalya kazanarak akreplerin madalya sayısını 4'e çıkaran isimler oldular.

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Antalyaspor forması ile altın madalyayı kazan Refik Kartal ve Mehmet Ali Demirezen, elde ettikleri bu başarılarla önümüzdeki Nisan ayının başında Hırvatistan'da düzenlenecek Genç Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda hem Antalyasporu hem de ülkemizi temsil edecekler. Başarılı boksörler burada elde edecekleri derecelerle 2024 Dünya Şampiyonası'nda da boy göstermeyi hedefliyor. - ANTALYA