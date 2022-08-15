Antalyasporlu cimnastikçiler sahneye çıktı - Son Dakika
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Antalyasporlu cimnastikçiler sahneye çıktı

15.08.2022 14:28
Antalyasporlu cimnastikçiler sahneye çıktı

Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Antalyaspor'u temsil etti.

Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Antalyaspor'u temsil etti.

Konya'da 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışan cimnastik milli takımının 7 kişilik sporcu listesinin ikisini Antalyasporlu cimnastikçiler Melisa Sert ve Nilgün Sarıoğlu oluşturdu.

Grup serisinde yarışan beş milli sporcudan biri olan Melisa Sert, 3 Kurdele, 1 Top kategorisinde topladığı puanlarla Ay-Yıldızlı ekip ile birlikte bronz madalya alarak kürsüye çıkma başarısını gösterirken; bireysel olarak dört alette yarışan Nilgün Sarıoğlu ise çember, labut ve kurdelede ortaya koyduğu performans ile finale kalarak etkinliği 8. olarak tamamladı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu cimnastikçiler sahneye çıktı - Son Dakika

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