Antalyasporlu Doğukan Sinik: Milli takım hayalimi sahadaki performansımla göstermek istiyorum - Son Dakika
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Antalyasporlu Doğukan Sinik: Milli takım hayalimi sahadaki performansımla göstermek istiyorum

16.03.2022 09:49

özel açıklamalarda bulundu, Sinik, "Milli forma her Türk gencinin hayali. Tabii ki oyuncu milli takıma çağrılmak ister ama ben bunu sahadaki performansımla göstermek istiyorum.

özel açıklamalarda bulundu, Sinik, "Milli forma her Türk gencinin hayali. Tabii ki oyuncu milli takıma çağrılmak ister ama ben bunu sahadaki performansımla göstermek istiyorum. Sahada iyi olursam görülür diye düşünüyorum. Tabii ki çağrılmayı bekliyorum ama bu sözle değil sahadaki performansla alakalı, bunu başarmam lazım" dedi.

"BİZİM ADIMIZA GÜZEL BİR 3 PUAN" Başakşehir'e karşı alınan galibiyet hakkında da Sinik, "Mutluyuz ve kazanmaya geldik. İlk yarı baskın bir futbol oynadık. Rakibi 3'üncü bölgede baskı yaparak karşıladık. Bizim adımıza güzel bir 3 puan oldu. Maçı da gol yemeden tamamladık. Çok mutlu ve sevinçliyiz" diye konuştu. "İYİ FUTBOL OYNUYORUZ"7 maçlık yenilmemezlik serisi için Sinik, "Gol yemiyoruz, zaten şanssız goller yiyorduk. Bu şanssızlığı üzerimizden attık. Yeni transferlerle de alışma sürecini atlattık ve iyi bir takım olduk. Hoca faktörü de çok büyük. İyi futbol oynuyoruz. Birlikte savunma yapıyoruz. Dünya futboluna buna döndü, savunma yapmadan olmuyor. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi. "NURİ ŞAHİN İNANILMAZ BİR ÖZGÜVEN VERİYOR"Teknik sorumlu Nuri Şahin'in performansında önemli bir etken olduğunu söyleyen Sinik, "Samimi bir şekilde söylüyorum çok büyük bir hoca faktörü var. Kendisiyle iyi bir diyaloğum var. Ben kariyerim boyunca bu diyaloğu yakalamıştım. İnanılmaz bir özgüven veriyor. Bana güveniyor ve bana kalan sahada onu utandırmamak, giydiğim formaya layık olmak kalıyor. Nuri Şahin ile çalışmak büyük bir şans. Hücumdaki oyunumda en önemli etken hocanın bana duyduğu güven olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.  "MİLLİ FORMA HER TÜRK GENCİNİN HAYALİ"

Milli formayı giymek için çok çalıştığını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Milli forma giyemeyeli uzun zaman oldu. Son olarak Ümit Mili Takım'da kaptanlık yaptım. Yaşımdan dolayı Ümit Milli Takımı yaş olarak bıraktım. Milli forma her Türk gencinin hayali. Tabii ki oyuncu milli takıma çağrılmak ister ama ben bunu sahadaki performansımla göstermek istiyorum. Sahada iyi olursam görülür diye düşünüyorum. Tabii ki çağrılmayı bekliyorum ama bu sözle değil sahadaki performansla alakalı, bunu başarmam lazım. 9 maç kaldı kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayarak kariyerim için de hayırlısı olur" dedi.

- İstanbul
Antalyasporlu Doğukan Sinik: Milli takım hayalimi sahadaki performansımla göstermek istiyorum
Antalyasporlu Doğukan Sinik: Milli takım hayalimi sahadaki performansımla göstermek istiyorum
Antalyasporlu Doğukan Sinik: Milli takım hayalimi sahadaki performansımla göstermek istiyorum
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Kaynak: DHA

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