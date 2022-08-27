Antalyasporlu Yıldırım, Judo Milli Takımında - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyasporlu Yıldırım, Judo Milli Takımında

27.08.2022 12:39
Antalyasporlu Yıldırım, Judo Milli Takımında

Antalyasporlu yıldız judocu Yıldırım, Judo Milli Takımında Türkiye'yi temsil edecek.

Antalyasporlu yıldız judocu Yıldırım, Judo Milli Takımında Türkiye'yi temsil edecek. Mustafa Beyazıt Yıldırım, Türkiye Judo Federasyonu'nun 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül 2022 tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Antalyaspor'u ve Türkiye'yi temsil edecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin Aydınlı Çelebi Karataş, Türkiye Şampiyonu oldu Aydınlı Çelebi Karataş, Türkiye Şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu Yıldırım, Judo Milli Takımında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 12:39:11. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyasporlu Yıldırım, Judo Milli Takımında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement