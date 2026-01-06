Anthony Musaba'nın zor anları - Son Dakika
Anthony Musaba'nın zor anları

Anthony Musaba'nın zor anları
06.01.2026 22:42  Güncelleme: 23:38
Anthony Musaba\'nın zor anları
Fenerbahçe kariyerinde ilk maçına çıkan Anthony Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Hollandalı futbolcu Musaba, röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

MUSABA'NIN ZOR ANLARI

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olan Anthony Musaba, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eski takımına karşı oldukça başarılı bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu Musaba, mücadeleyi 2 asistle tamamladı. Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Röportaj veren yıldız oyuncu, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğunu ifade eden Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Seko Seko:
    hadi ordan kendi kulübünü satan yarın kimi satar belli olmaz timsah gözyaşları 51 73 Yanıtla
    ahmet demir ahmet demir:
    sen malistansın malistann 7 5
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    Adam Adaaaaam 30 39 Yanıtla
  • 161559P- 161559P-:
    Arkadaş, ne Fener aşkı varmış yaaa. Muasaba , futbola başladıktan sonra tek hayali Fenerbahçe'de oynamakmış.. 53 13 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    oğlum hollandalısın orada ajax,feyenord birde psv hayali olur nereden fb hayranı oldun doğduktan sonra 23 7 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    traş Samsun'a karşı oynuyon cumartesi patatese cevircez sizi izleyin görün 7 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
