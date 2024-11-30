Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş\'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor

güngör SAĞ:

arat arat hasanı arat noldu ferhat eser büyük takiime? hani 5 0 yenince şampiyonluk naraları atıyordunuz noldu? 13 hafta uğursuzmu geldi? ha madem serken yalçınçın iyiydi niye kovdunuz yolladınız adamı*? yok arkadaş onunda yiyeceği ekmek değil bu, ah o çok güvendiğiniz kucağından inmediğiniz yaranmaya çalıştıığınız ezimezimezikbahçe size haftaya 8 atmazki beşiktaşı yeneceği kesinde fenerin kaç kaç görecez beşiktaş gitti gider ne seken yalçınçın nede arat ormanı çelebi kurtaramaz artıkın cimbombomum bugün seninle yarışan yarın herkes perişan