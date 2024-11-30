Sıkıntılı bir süreçten geçen Süper Lig devi Beşiktaş'ta üst üste kötü sonuçlar alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında da yeni gelişmeler yaşanıyor.
HT Spor'un haberine göre; Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başına yer almadı. İdmanda takımın başında Serdar Topraktepe bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe'ye mağlup olurken, Başakşehir ile berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.
Son Dakika › Spor › Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
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