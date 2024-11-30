Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor

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Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bugünkü idmana çıkmadı. İdmanda takımın başında Serdar Topraktepe bulundu.

30.11.2024 11:47
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Sıkıntılı bir süreçten geçen Süper Lig devi Beşiktaş'ta üst üste kötü sonuçlar alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKMADI

HT Spor'un haberine göre; Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başına yer almadı. İdmanda takımın başında Serdar Topraktepe bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe'ye mağlup olurken, Başakşehir ile berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.

Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş\'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor

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Son Dakika Spor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Emin Erol:
    2021 de bedava şampiyon olurken iyiydi demi daha beter olun inşallah jimnastik külübü 63 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray hiç oyunda yokken 5 attım diye şampiyonluk ilan edersen eline verirler tasdikname hocaaa 35 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    git aslanım bizim hocalar senden bin katı iyi 8 1 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    hocanın kabahati yoktur bence bütün kabahat yönetimde 7 1 Yanıtla
  • ali çakmak:
    where is oe ferhat ? :) 7 0 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    arat arat hasanı arat noldu ferhat eser büyük takiime? hani 5 0 yenince şampiyonluk naraları atıyordunuz noldu? 13 hafta uğursuzmu geldi? ha madem serken yalçınçın iyiydi niye kovdunuz yolladınız adamı*? yok arkadaş onunda yiyeceği ekmek değil bu, ah o çok güvendiğiniz kucağından inmediğiniz yaranmaya çalıştıığınız ezimezimezikbahçe size haftaya 8 atmazki beşiktaşı yeneceği kesinde fenerin kaç kaç görecez beşiktaş gitti gider ne seken yalçınçın nede arat ormanı çelebi kurtaramaz artıkın cimbombomum bugün seninle yarışan yarın herkes perişan 6 0 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    sıradakiiiiiiiiiiii???? 3 0 Yanıtla
  • V. A.:
    S.ktr git hemen.. Sergen YALÇIN oleyyyyy 1 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Yönetim BEŞİKTAŞIN ÇALINAN PARASINI YERİNE KOY.. CEBİNDEN KOY.. al musrati, muçi ve şu sağ açığa aldığınız genç türk cocugun paralarını özellikle cebinizden vereceksiniz bonservis ve oyuncuya verilecek ve tüm menajer vb masrafların tamamını ödeyin ödetin ett taraftar ey camiaaa 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İsmail Kartal kartal a gidiyor 0 0 Yanıtla
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