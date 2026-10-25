AquaChallenge'ın Marmaris etabı sona erdi, şampiyona Fethiye'de 10K ile tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AquaChallenge'ın Marmaris etabı sona erdi, şampiyona Fethiye'de 10K ile tamamlanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AquaChallenge\'ın Marmaris etabı sona erdi, şampiyona Fethiye\'de 10K ile tamamlanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda Marmaris etabı sona erdi. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde yapılan 5K Açık Su Yüzme Yarışı'na 315 sporcu katıldı; organizasyon yarın Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenecek 10K yarışıyla tamamlanacak.

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın Marmaris etabı sona erdi.

Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen şampiyonada, 9-82 yaş aralığındaki yaklaşık 2 bin 400 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde Martı Resort Opel Day kapsamındaki ilk yarışı olan Martı Resort 5K Açık Su Yüzme Yarışı, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 315 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Yarışın startını Martı Otels&Marinas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin ve AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel verdi.

Güneşli havada ve durgun denizde gerçekleştirilen yarışta sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Günün programında 5K yarışının ardından Servet Aquakids Yüzme Yarışı, Opel Mokka 1K yarışı ile kadınlar ve erkekler kategorilerinde bayrak yarışları gerçekleştirildi.

Martı Resort 5K Açık Su Yüzme Yarışı'nda genç kadınlarda Su İnal, genç erkeklerde Cankat Er, kadınlarda Doğa Yazar, erkeklerde ise Polat Şimşek birinci oldu.

Opel Mokka 1K yarışında da genç kadınlarda Su İnal, genç erkeklerde Cankat Er, kadınlarda Doğa Yazar ve erkeklerde Polat Şimşek ilk sırada yer aldı.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris etabını başarıyla tamamladıklarını belirterek, organizasyonun ilçenin turizmine ve tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Şampiyona, yarın Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenecek Setur Marinas 10K yarışıyla sona erecek.

Kaynak: AA
MarmarisFethiyeİçmelerTurizmGöcekMuğlaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı’yla kutladı Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı'yla kutladı
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
23:05
Amatör futbolcunun “11 taklalı“ gol sevinci
Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci
22:47
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 23:38:58. #7.13#
SON DAKİKA: AquaChallenge'ın Marmaris etabı sona erdi, şampiyona Fethiye'de 10K ile tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei