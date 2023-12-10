Suudi Arabistan Ligi\'ni kasıp kavuran Jorge Jesus\'tan çok konuşulacak Ronaldo sözleri

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde kendilerini takip eden Al Nassr'a göndermede bulundu.
Al Nassr'ın yıldız futbolcu Ronaldo sayesinde başarılı olduğunu söyleyen Jesus, "Al Nassr, bizdeki gibi Neymar olmadan yarışabilir mi? Onları Ronaldo olmadan izlemek istiyorum" dedi.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, 16 haftada topladığı 44 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Al Nassr ise 16 maçta 37 puan toplamayı başardı.
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