Araçlar Riva\'ya gitti bile: TFF\'de TOGG dönemi

barış özcan:

Bu milli bir mesele, sahipleri Türk, fabrika burda, çalışanların çoğu Türk kalanı burda yaşıyor, ciddi bir istihtam var. Avrupa nın ne kadar milliyetçi olduğunu bilmeniz gerekir, kendi değerlerine sahip çıkıyorlar ama bizde nedense hükümet deatek verdiği için belli bir zümre bu güzel araçlara hep bir önyargı içinde. Yarın başa diğer parti gelincede bu şirket devam edecek. Tüm kamu arabalarının zaman içerisinde Yerli olması lazım.