Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi - Son Dakika
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Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi

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Türkiye Futbol Federasyonu, 29 yıllık Alman otomotiv devi sponsorluğunu sonlandırarak yerli otomobil markası TOGG ile anlaşma imzaladı. Yeni sponsorluk anlaşması ay sonunda yapılacak lansmanla duyurulacak.

16.01.2025 10:49  Güncelleme: 11:01
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Türkiye Futbol Federasyonu, Alman otomotiv deviyle olan 29 yıllık sponsporluğu bitirdi. Federasyon araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG ile anlaştı.

ARAÇLAR RİVA'YA GİTTİ

Ay sonundaki lansmanla açıklanacak sponsorlukla TFF'deki 29 yıllık Mercedes dönemi de kapanmış olacak. Alman devinin A Milli Takım'a desteği ise devam edecek.

Sözcü'de yer alan habere göre; TOGG, anlaşma kamuoyuna duyurulmadan 100'ün üzerindeki elektrikli otomobili Riva'ya yolladı bile.

Araçlar Riva\'ya gitti bile: TFF\'de TOGG dönemi

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Son Dakika Spor Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Para içerde kalsın , keşke tüm kurumlar bu şekilde yapsa. 60 72 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu milli bir mesele, sahipleri Türk, fabrika burda, çalışanların çoğu Türk kalanı burda yaşıyor, ciddi bir istihtam var. Avrupa nın ne kadar milliyetçi olduğunu bilmeniz gerekir, kendi değerlerine sahip çıkıyorlar ama bizde nedense hükümet deatek verdiği için belli bir zümre bu güzel araçlara hep bir önyargı içinde. Yarın başa diğer parti gelincede bu şirket devam edecek. Tüm kamu arabalarının zaman içerisinde Yerli olması lazım. 41 13 Yanıtla
  • Sami Kuru:
    milli degerimiz keşke 2 msrkada çıksa 30 6 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    halk için yapıldı yine zenginler biniyor biz bisiklete devam. bari yerli ve milli bisiklet üretin ona binelim 15 4 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Atilla kamış belli ki sende aynı kitlenin üyesisin. insansız savaş uçağı da yapıldı lo. silah üretemezken. gerçi hepsi italyada üretilip gemilerle geliyor. sıığğırlar buna inanıyor. heykele devam edin siz. 14 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bunlarin nesine 100 arac.. 8 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îtalyan tenekesi 2 7 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    CANIM ARABAM 5 2 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    taksici esnafına ÖTV KDV muafiyeti satılmasının yolu açılsın hem müşteriler daha konforlu taşınır hemde yakıt tasarrufu sağlanır hemde dijital ortamda taşıtların takibi yapılır sonuçta bu arabalar internete bağlı araçlar 2 3 Yanıtla
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