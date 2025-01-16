Türkiye Futbol Federasyonu, Alman otomotiv deviyle olan 29 yıllık sponsporluğu bitirdi. Federasyon araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG ile anlaştı.
Ay sonundaki lansmanla açıklanacak sponsorlukla TFF'deki 29 yıllık Mercedes dönemi de kapanmış olacak. Alman devinin A Milli Takım'a desteği ise devam edecek.
Sözcü'de yer alan habere göre; TOGG, anlaşma kamuoyuna duyurulmadan 100'ün üzerindeki elektrikli otomobili Riva'ya yolladı bile.
Son Dakika › Spor › Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi - Son Dakika
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