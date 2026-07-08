Trabzonspor'un yeni havalimanı projesi nedeniyle mevcut tesislerini taşımasının gündeme gelmesiyle birlikte, Araklı'dan dikkat çeken bir öneri geldi.
Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, bordo-mavili kulübe ilçede yaklaşık 100 dönümlük bir alanın tesis yapımı için tahsis edilebileceğini açıkladı.
Başkan Çebi, önerilen arazinin kamuoyunda iddia edildiği gibi çöp tesisi bölgesiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak söz konusu alanın Turup mevkiinde yer aldığını ifade etti.
Trabzonspor'un gelecekteki tesisleşme planlarına katkı sunmayı amaçlayan bu önerinin nasıl değerlendirileceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Araklı'dan gelen bu teklif, bordo-mavili camiada da merak uyandırdı. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Araklı'dan Trabzonspor'a 100 dönümlük tesis arazisi önerisi - Son Dakika
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