Araklı'dan Trabzonspor'a 100 dönümlük tesis arazisi önerisi - Son Dakika
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Araklı'dan Trabzonspor'a 100 dönümlük tesis arazisi önerisi

Araklı\'dan Trabzonspor\'a 100 dönümlük tesis arazisi önerisi
08.07.2026 18:17  Güncelleme: 18:18
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Trabzonspor'un havalimanı projesi nedeniyle tesislerini taşıma gündemine Araklı Belediye Başkanı'ndan 100 dönümlük alan teklifi geldi. Başkan Çebi, arazinin Turup mevkiinde olduğunu ve çöp tesisiyle ilgisi bulunmadığını belirtti.

Trabzonspor'un yeni havalimanı projesi nedeniyle mevcut tesislerini taşımasının gündeme gelmesiyle birlikte, Araklı'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, bordo-mavili kulübe ilçede yaklaşık 100 dönümlük bir alanın tesis yapımı için tahsis edilebileceğini açıkladı.

Başkan Çebi, önerilen arazinin kamuoyunda iddia edildiği gibi çöp tesisi bölgesiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak söz konusu alanın Turup mevkiinde yer aldığını ifade etti.

Trabzonspor'un gelecekteki tesisleşme planlarına katkı sunmayı amaçlayan bu önerinin nasıl değerlendirileceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Araklı'dan gelen bu teklif, bordo-mavili camiada da merak uyandırdı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Araklı'dan Trabzonspor'a 100 dönümlük tesis arazisi önerisi - Son Dakika

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