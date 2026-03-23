Aral Şimşir A Millî Takım Kadrosundan Çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off maçları için aday kadroya çağrılan Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "FC Midtjylland kulübünde forma giyen Aral Şimşir, son oynadığı karşılaşmada arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Müsabakanın ardından Danimarka'da yapılan tetkik ve muayene raporlarını inceleyen A Milli Takım sağlık heyeti, sakatlığın kamp sürecinde iyileşmeyeceğini belirledi. Teknik heyetin kararı ile futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.