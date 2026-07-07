Aral Şimşir, Trabzonspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Aral Şimşir, Trabzonspor'a transfer oldu

Aral Şimşir, Trabzonspor\'a transfer oldu
07.07.2026 20:30
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Danimarka'dan gelen Aral Şimşir, Trabzon'da taraftarla buluştu ve mutluluğunu dile getirdi.

Trabzonspor, Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer ettiği Aral Şimşir'i Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Aral Şimşir, saat 19.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftar tarafından coşkuyla karşılanan genç futbolcu, kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

"Trabzonspor benim için zor bir tercih olmadı"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aral Şimşir, Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Buralara gelmek için çok çalıştım. Trabzonspor'da olduğum için de çok mutluyum. Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Benim için zor bir tercih olmadı. Uzun süredir beni istiyorlar ve takip ediyorlardı. Dört sene önce Trabzon'da genç takımla bir maç oynamıştım. O maçı kazanmıştık, bugün ise yeniden buradayım" dedi.

"Onuachu'ya gol attırmak için elimden geleni yapacağım"

Hedeflerinin Trabzonspor'a en iyi şekilde katkı sağlamak olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "İlk hedefim Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek. Gol atmak, asist yapmak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Aynı şekilde milli takımda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. 10 numara ve sol kanatta oynamaya alışığım. Bu mevkilerde forma giymeyi seviyorum. Onana ve Savic büyük takımlarda oynadı. Onuachu'ya gol attırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum"

Trabzonspor taraftarına da teşekkür eden Aral Şimşir, "Beni karşılamak için havalimanına gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onları mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara üçlü çektirdi

Aral Şimşir, açıklamalarının ardından Trabzonspor'un yeni sezon formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Taraftarların çiçeklerle karşıladığı genç futbolcu, taraftarlara üçlü çektirdikten sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Aral Şimşir'in, resmi sözleşme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aral Şimşir, Trabzonspor'a transfer oldu - Son Dakika

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