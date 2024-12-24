Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor

Geniş Video İzle

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Roma, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İtalyan devinde Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Lorenzo Pellegrini, Mario Hermoso ve milli futbolcumuz Zeki Çelik ile yollar ayrılacak.

24.12.2024 15:34  Güncelleme: 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Roma, 5 futbolcunun biletini kesti. Milli futbolcu Zeki Çelik de listede.

5 İSMİN KALEMİNİ KIRDILAR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Haberde; beklentilerin altında kalan Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Lorenzo Pellegrini, Mario Hermoso ve Zeki Çelik ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Oyuncuların performansları şöyle;

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Cristante'nin Roma ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Roma'da bu sezon 18 maça çıkan Bryan, 1 gol ve 1 asist yaptı.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 29 yaşındaki Eldor Shomurodov da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın kaptanlarından olan Lorenzo Pellegrini ise bu sezon 18 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Sözleşmesi 2026'da sona erecek. Sezon maçında Roma'ya transfer olan Hermoso beklentilerin altında kaldı. bu sezon sadece 622 dakika süre alabilen İspanyol oyuncu, 1 gol attı.

2022 yılından beri Roma forması giyen Zeki Çelik'in sözleşmesi 2026'da sona erecek. Bu sezon 22 maça çıkan milli oyuncu 1 asistlik katkı verdi.

Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor

Zeki Çelik, Dünya, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    Dünya devi romamı :))) 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ROMA DA BIZIM 8TAŞ GIBI ITALYADA ORTA SIRALARDA MUCADELE EDEN BIR TAKIM. FEROS CELIKK EMOS DEPOS HEPSI TAYTLI LIDIR 1 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELIKK DURZI XIR 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELIKK FEROS EMOS DEPOS CELIKK K.P ANALI 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Talat Yelbuzzz???? 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yavşağın Önde Gideni Papağan Gibi Aynı Kelimeler Sarf Ediyorsun o.anali 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.