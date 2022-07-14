Efsane olduğu Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi dev kulüplerle anılırken, Portekiz'de yayın yapan TVI, Suudi Arabistan'dan bir takımın da süper yıldızla ile ilgilendiğini yazdı.
Cristiano Ronaldo'ya bir Suudi Arabistan kulübü 2 yıllık sözleşme için 250 milyon euro maaş önerdi. Aynı kulüp Manchester United'a 30 milyon euro bonservis ve menajer Jorge Mendes'e ise 20 milyon euro teklif etti.
Record'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Arap kulübünün önerdiği astronomik transfer teklifini reddetti. United'ın bu sezon başlayan kampına ailevi sebeplerden dolayı katılmayan Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Son Dakika › Spor › Arap kulübünün çabası sonuçsuz kaldı! Cristiano Ronaldo, 250 milyon euro maaşı elinin tersiyle itti! - Son Dakika