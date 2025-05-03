Aras Kargo, 3 Voleybolcu ile Sözleşme Yeniledi

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo iç transferde 3 voleybolcusuyla yeniden anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, libero Simay Kurt, orta oyuncu Merve Atlıer ve smaçör Anna Karina Olaya ile sözleşme yeniledi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "O da artık hepimiz kadar İzmirli, Simay Kurt ile yola devam ediyoruz. İzmir Dili ve Edebiyatı Profesörü Merve Atlıer ile yola devam ediyoruz. Gelişi Olay, yükselişi Olay ve tabi ki de kalışı Olay. Ana Karina Olaya ile yola devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.