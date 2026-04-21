Aras Kargo Balkan Kupası\'na Katılacak

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında evinde 3-1 yenildiği Galatasaray'a deplasmanda aynı skorla boyun eğerek seriyi 2-0 kaybeden ve sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Aras Kargo, önümüzdeki yıl Balkan Kupası'nda boy gösterecek. Normal sezonu 7'nci sırada bitirip, Play-Off sonunda bir basamak yükselen İzmir temsilcisi, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Kırmızı-beyazlılar, bunu başarırsa Avrupa kupasına eleme turundan başlayacak.