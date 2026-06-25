Aras Kargo, Beliz Başkır\'ı kadrosuna kattı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Beliz Başkır'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen 27 yaşındaki orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e Hoş Geldin Beliz Başkır. 1998 doğumlu milli takımda forma giymiş başarılı orta oyuncu Beliz Başkır, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi; daha önce Bengisu Aygün, Mackenzie May ve Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna katmıştı. - İZMİR