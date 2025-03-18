Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ndeki Yerini Sağlamlaştırdı - Son Dakika
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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ndeki Yerini Sağlamlaştırdı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi\'ndeki Yerini Sağlamlaştırdı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yenerek Sultanlar Ligi'nde ilerleyişini sürdürdü. Takımın başarısı, sporcuların ve teknik ekibin ortak çalışmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

18.03.2025 16:05  Güncelleme: 16:12
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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile evinde oynadığı maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Sultanlar Ligi'ndeki yerini sağlamlaştırdı.

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl ilk senesinde gösterdiği başarıyla Sultanlar Ligi'ne yükselmişti. Hafta sonu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile evinde oynadığı maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Sultanlar Ligi'ndeki yerini sağlamlaştıran Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.

"Güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz"

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, bu başarının sporcuların, teknik ekibin ve yönetim kadrosunun ortak emeğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Ayyarkın, "Sporun birleştirici gücüne de inanan, yıllardır spora destek veren bir şirket olduk. Geçtiğimiz yıl spora verdiğimiz desteği ileri taşıyarak İzmir'de bu takımı kurduk. Takımımız 1 yıl içerisinde Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başardı ve aldığımız galibiyetler sonucu önümüzdeki sezonda da Sultanlar Ligi'nde mücadelemize devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı, aynı zamanda gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için de bizler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Başta antrenörümüz Mustafa Suphi Doğancı olmak üzere, tüm takımımıza, teknik ekibimize ve bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Emeğimizin ve çalışmalarımızın karşılığını almak bize mutluluk veriyor. Önümüzdeki sezonda yolumuza daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sigorta, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ndeki Yerini Sağlamlaştırdı - Son Dakika

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