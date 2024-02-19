Aras Kargo Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi\'nde play-off\'a yükseldi

2023-2024 Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni takımı Aras Kargo Spor Kulübü, tarihindeki ilk sezonunda play-off'ta mücadele edecek. Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, "Takımımızın elde ettiği bu başarı, yöneticilerimizin, teknik ekibimizin ve sporcularımızın azminin bir göstergesidir" dedi.
2023-2024 sezonuyla birlikte Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yer alan Aras Kargo Spor Kulübü, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-0'lık skorla yenerek tarihindeki ilk sezonunda play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.
Ligin 20. haftasında, Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede 25-23, 25-22 ve 25-14'lük setlerle rakibini mağlup eden Aras Kargo Spor Kulübü, adını play-off turuna yazdırmayı başardı.
Suphi Doğancı'nın başantrenörlüğünü, Gülçin Doğan'ın kaptanlığını yaptığı Aras Kargo Spor Kulübü, başarıyla ilerlediği normal sezonun ardından Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele verecek.
Başantrenör Suphi Doğancı, Yeşilyurt maçının ardından, "Sezona, Sultanlar Ligi'ne katılabilme hedefiyle başladık. Bu hedefe ulaşabilmek için adım adım ilerleyerek yol almamız gerekiyordu. İlk adım, lig etabını ilk 4 içinde bitirmek ve play-off'lara katılma hakkını kazanabilmekti. Bu önemli adımı lig tamamlanmadan başardığımız için çok mutluyuz, kulüp tarihinin ilk senesinde böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok gururluyuz. Yüksek bir konsantrasyonla bu turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyor, tüm ekip arkadaşlarımı ve sporcu kardeşlerimi kutluyorum" dedi.
Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ise, "Aras Kargo Spor Kulübü olarak, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde tarihimize geçen bir sezon yaşıyoruz. İlk sezonumuzda play-off'ta yer alacak olmak bizim ve Türk sporu için önemli bir adım. Bugüne kadar birçok branşta spora destek verdik. İlk gün de söylediğim gibi hedefimiz, milli takımlar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takıma sadık bir taraftara sahip olmak ve sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek spor kulübü olmak. Hedefe giden yolda, ilk sezonumuzda elde ettiğimiz bu başarı, kulübümüzün ve sporcularımızın azmi ve yeteneğinin bir göstergesidir. Play-off yolculuğumuza aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Başta sporcularımız ve başantrenörümüz Suphi Doğancı olmak üzere tüm teknik ekibe ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Aras Kargo Spor Kulübü takım kadrosu şu şekilde:
Başantrenör: Suphi Doğancı
Yardımcı antrenörler: Emre Karagöz, Ömer Safa Koçyiğit
İstatistik antrenörü: Berkay Öntaş
İdari menajer: Eda Cankaya
Kondisyoner: Özge Özger
Pasörler: Ece Morova, Elif Kapar, Özge Aslanalp
Pasör çaprazı: Valentina Zago, Ece Yılmaz
Smaçörler: Derin Ezgi Taşdemir, Nilsu Sen, Yulia Boyko
Orta oyuncular: Ecesu Soner, Buse Daragenli, Melisa Ayas, Selin Uygur
Liberolar: Bengü Zeren, Gülçin Doğan - İSTANBUL
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