Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi. TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan maçın setleri 22-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-9 sonuçlandı; karşılaşma 134 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Adem Türkmen, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Olaya, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, Kalandadze)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça Aykaç, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Setler: 22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9
Süre: 134 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Aras Kargo, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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