Aras Kargo ZAON maçı, 6 sporcunun dizanteri tedavisi sürerken ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası 16'lı finallerinde Yunanistan'ın ZAON Kifissia ile yarın oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelendi. CEV ertelemeyi sağlık sorunlarına bağlarken İzmir ekibinde dizanteri nedeniyle 6 sporcunun tedavisi sürüyor.
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turunda Yunanistan temsilcisi ZAON Kifissia ile yarın oynayacağı karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Aras Kargo'nun 2027 CEV Challenge Kupası 16'lı finaller etabında ZAON ile oynayacağı karşılaşma, Aras Kargo Spor Kulübü'ndeki sağlık sorunları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.
İzmir ekibinde görülen dizanteri vakaları nedeniyle 6 sporcunun tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?