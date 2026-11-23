71. Ömer Besim Koşalay Kros Müsabakası ve Türkiye Kros Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Kenan Onuk Atletizm Sahası'ndaki kros parkurunda düzenlenen yarışlarda büyükler, 23, 20, 18 yaş altı ve sprint kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Büyükler kategorisinde erkeklerde Aras Kaya, kadınlarda ise Derya Kunur birinciliği elde etti.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük erkekler (7,5 kilometre)

1- Aras Kaya (25.23 - İstanbul)

2- Abdülhalik Çağıran (25.40 - İstanbul)

3- Ömer Amaçtan (25.43 - Diyarbakır)

Büyük kadınlar (7,5 kilometre)

1- Derya Kunur (30.00 - Muş)

2- Yayla Kılıç Gönen (30.17 - Ağrı)

3- Fatma Arık (30.25 - İstanbul)

23 yaş altı erkekler (6 kilometre)

1- Emin Berke Murathan (20.22 - Ankara)

2- Kıyasettin Kara (20.35 - Kayseri)

3- Diyar Ergüven (20.43 - Ankara)

23 yaş altı kadınlar (6 kilometre)

1- Edibe Yağız (24.08 - Van)

2- Sıla Bayır (24.45 - Eskişehir)

3- Havva Efe (25.03 - Van)

20 yaş altı erkekler (4,5 kilometre)

1- Muhammed Arda Kıratik (15.30 - Sivas)

2- Ertuğrul Can (15.43 - Afyonkarahisar)

3- Furkan Kanlı (15.49 - Gaziantep)

20 yaş altı kadınlar (4,5 kilometre)

1- Elif Naz Köseoğlu (17.51 - Eskişehir)

2- Semanur Yazğan (17.57 - Erzurum)

3- Döndü Kübra Boyraz (18.07 - Kayseri)

18 yaş altı erkekler (3 kilometre)

1- Seyit Ali İnan (10.29 - Konya)

2- Muhammed Ali Anık (10.33 - Kayseri)

3- Muhammed Huzeyfe Göçmen (10.35 - Kayseri)

18 yaş altı kadınlar (3 kilometre)

1- Ada Buse Özadlı (12.25 - Kars)

2- Mevlüde Tutak (12.39 - Sivas)

3- Ceylinaz Büyükdeğirmenci (12.41 - Isparta)

Sprint büyük erkekler (1,5 kilometre)

1- Mehmet Kalyoncu (4.33 - Çorum)

2- Recep İstek (4.36 - Diyarbakır)

3- İbrahim Erata (4.49 - İstanbul)

Sprint büyük kadınlar (1,5 kilometre)

1- Tuğba Toptaş (5.19 - Kars)

2- Dilan Yılmaz (5.21 - Sivas)

3- Damla Çelik (5.39 - Batman)