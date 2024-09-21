Arat'tan Beşiktaş'ın Faiz Yükü Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Arat'tan Beşiktaş'ın Faiz Yükü Açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan toplantısında kulübün faiz yükü ve Türkiye Kupası'ndaki başarıyı değerlendirdi.

21.09.2024 17:51
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısının kapanışında üyelerin sorularını cevapladı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki toplantıda dilek ve temenniler kısmının ardından kürsüye çıkan Arat, siyah-beyazlı kulübün faiz yükünün çok büyük olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ın en önemli sıkıntılarından biri faizlerdir. 40 milyon avro civarında faiz ödüyoruz. Futbol takımının bütçesi 45 milyon avro. Çok çalışıyoruz. Beşiktaş'ın malına mülküne dokunmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu faiz kıskacından kurtulmak için bir yol bulacağız. Bize gelen paranın yarısı anında gidiyor." diye konuştu.

Türkiye Kupası'nı kazanmanın Beşiktaş'ın psikolojisini düzelttiğini söyleyen Arat şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası, Beşiktaş'ın haletiruhiyesini değiştirmiştir. Avrupa'da çok iyi rakiplerimiz var. Çok iyi bir gelir elde edeceğiz. Lugano'yu elememiz güzel bir gelir kaynağı oldu. Değişik bir maç trafiği olacak. Hocamız bu konuda çok tecrübeli, kendisine güveniyoruz. Beşiktaş insani olarak çok iyi bir takım kurdu. Hocamız ve talebeleri çok iyi anlaşıyorlar. Bizim yönetim olarak müdahale etmek gibi bir alışkanlığımız yok. Hocanın talebi dışında kimseyi almadık."

Trabzonspor deplasmanına taraftar alınmamasını eleştiren Arat, "İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon'a taraftar gitmesi için çok uğraştı. Valiliğin aldığı karardı, hiç şık olmadı. Trabzon başkanı çok iyi niyetli davrandı. Trabzon bizim güzel ilişkilerimizin olduğu bir camiadır. Kendi vatanımızda maç izlemeye gidemiyoruz. Benim seyircim Trabzon'a niye gitmesin? Bunları bırakmak lazım. Böyle olunca daha fazla kamplaşma oluyor." ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmalardan sonra kendisine tehdit mesajları geldiğini söyleyen Başkan Arat, "Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak kimseye pabuç bırakmam. Beşiktaş için buradayız. Burada olduğumuz sürede de kimseyi dinlemeyiz." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, KİPTAŞ'la bir iş birliği anlaşması yapılacağını, teknik müşavirlik ve kontrol hizmeti alınacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arat'tan Beşiktaş'ın Faiz Yükü Açıklaması - Son Dakika

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