Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı

Arbeloa\'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
08.04.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında oynanacak Bayern Münih mücadelesine bağlı. İspanyol devinde alınacak kötü sonuç sonrası genç teknik adam ile yollar ayrılacak.

İspanyol devi Real Madrid’de sular durulmuyor. Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın geleceği, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak kritik Bayern Münih rövanşına kilitlendi. Madrid yönetimi, olası bir veda durumunda genç hocayla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

KADERİ TEK 90 DAKİKAYA BAĞLI

İspanyol basınındaki haberlere göre; Sezon ortasında yolların ayrıldığı Xabi Alonso'nun yerine büyük umutlarla takımın başına getirilen Alvaro Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı. La Liga’daki istikrarsız tablo ve son haftalarda kaybedilen puanlar, Arbeloa’nın koltuğunu ciddi şekilde sarstı. Yönetim, genç teknik adam için "tamam mı, devam mı?" sorusunun yanıtı Münih deplasmanında verilecek.

AVRUPA'DAN ERKEN VEDA KABUL EDİLMEYECEK

Real Madrid yönetimi, Şampiyonlar Ligi’ni kulübün "kırmızı çizgisi" olarak görüyor. İlk maçta alınan negatif skorun ardından, Allianz Arena’da oynanacak rövanş mücadelesi sadece bir yarı final bileti anlamı taşımıyor; aynı zamanda Arbeloa’nın kaderini tayin ediyor. Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun, Avrupa’dan erken bir vedayı kabul etmeyeceği ve böyle bir senaryoda Arbeloa ile derhal vedalaşılacağı aktarıldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:50:43. #7.13#
SON DAKİKA: Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.