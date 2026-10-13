ARCA Çorum FK, Çaykur Rizespor maçına üst üste ikinci galibiyet için hazırlanıyor - Son Dakika
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ARCA Çorum FK, Çaykur Rizespor maçına üst üste ikinci galibiyet için hazırlanıyor

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ARCA Çorum FK, Çaykur Rizespor maçına üst üste ikinci galibiyet için hazırlanıyor
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ARCA Çorum FK, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki takım, cuma günü kazanarak üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.

ARCA Çorum FK, Süper Lig'in 8'inci haftasında 16 Ekim Cuma günü sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, ardından top kapma oyunu ile pas ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yönelik taktik organizasyonların üzerinde durulan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Burak Yılmaz ve teknik heyet, çalışmalar sırasında oyunculara oyun planına yönelik uygulamalar yaptırdı.

Kırmızı-siyahlılar, cuma günü oynanacak karşılaşmayı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

Kaynak: DHA
Burak YılmazRizesporÇorumSporSon Dakika

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