Arca Çorum FK'dan Sakaryaspor'a Saygı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arca Çorum FK'dan Sakaryaspor'a Saygı

Arca Çorum FK\'dan Sakaryaspor\'a Saygı
06.05.2026 03:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Uçar, Sakaryaspor'u 4-0 yendikten sonra puan hesaplamalarına odaklandıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk 'Maçı kazanırsak ne olur?' diye. Rakibe saygı duyarak oynadık, güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Uçar, haftalar önce küme düşen rakibine geçmiş olsun dileyerek, "Sakarya camiası, güçlü camiadır. Tekrar ayağa kalkıp hak ettikleri yere geleceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı kulübe başarılar dileyen Uçar, şunları kaydetti:

"Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk 'Maçı kazanırsak ne olur?' diye. Rakibe saygı duyarak oynadık, güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki Erzurumspor FK maçına hazırlanacağız, o müsabakayı da kazanıp üstteki rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ona göre play-off'taki yerimiz belli olacak. Ondan sonra da ona göre planımızı yapıp yolumuza bakacağız."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Murat Balaban ise takımın durumunun ortada olduğunu, bugün büyük bütçeye sahip bir takıma karşı oynadıklarını ve rakiplerinin play-off hedefi olduğunu belirtti.

Balaban, rakibin oyun olarak da bireysel olarak da daha üstün gözüktüğüne değindi.

Kulübe ileride sorun olmaması düşüncesiyle yabancı oyuncularla maça başladıklarını dile getiren Balaban, "Bazılarını oynatmayı düşündük. Bu takıma Sakaryaspor'un altyapısından 'Sakaryalı birkaç genç kazandırabilir miyiz?' düşüncesiyle bazı genç oyuncularımızı da sahaya sürdük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK'dan Sakaryaspor'a Saygı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:10:38. #7.13#
SON DAKİKA: Arca Çorum FK'dan Sakaryaspor'a Saygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.