Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim'de deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Arca Çorum FK, hazırlıklarına ara vermeden başladı. 9. haftada Göztepe'ye 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, Burak Yılmaz yönetiminde pas ve koşu çalışmaları yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 9. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, maçın ardından ara vermeden kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas, topa sahip olma, mobilite, kuvvet ve koşu çalışmaları yapıldı.
Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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