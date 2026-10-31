Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Erzurumspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK arasında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Arca Çorum FK, 20. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Mujakic, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu

Arca Çorum FK: Felipe, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı, Borza, Ramadani, Cengiz Ünder, Mahmic, Diomande, Kyziridis, Ramirez

Gol: Dk. 20 Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) Dk. 33 Gökhan Sazdağı (Arca Çorum FK)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Erzurumspor FK-Arca Çorum FK maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada konuk ekip öne geçti. Paslaşarak kullanılan duran topun devamında ceza sahasına doğru yapılan ortayı savunma karşıladı. Orta yuvarlağın önüne doğru açılan topu Cengiz Ünder kale alanı sol çaprazına doğru tekrar ortaladı. O bölgede kendini boşa çıkaran Çağlar Söyüncü, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 0-1.

32. dakikada kendi yarı alanından paslaşarak çıkan konuk ekipte Cengiz Ünder, sağ kanattan içeri katederek topu ters kanattaki Kyziridis'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Giorbelidze, ceza sahası ön çizgisinden yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Felipe, gole izin vermeyerek son anda uzandığı topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arca Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor F.K.Çağlar SöyüncüÇorumSporSon Dakika

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