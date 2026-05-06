Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı. Antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?