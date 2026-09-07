Arca Çorum FK Eyüpspor\'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı; Başkan Balçık tebrik etti

ÇORUM FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan takımı tebrik etti. Balçık, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda, "Daha yolun başındayız. Omuz omuza, hep birlikte, daha nice zaferlere" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında ARCA Çorum FK, Çorum Şehir Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, Alexandros Kyziridis'in 6'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Andrei Borza'nın 27'nci dakikada kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Karşılaşmanın 88'inci dakikasında Ermin Mahmic'in attığı golle skor 3-0 oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ARCA Çorum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa maçını seyircisiz oynayan kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kendi sahasında taraftarının önüne çıktı.

BALÇIK'TAN GALİBİYET MESAJI

ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan galibiyetten dolayı futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları kutladı. Balçık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahamızda Eyüpspor karşısında aldığımız 3-0'lık galibiyet için yüreğini ortaya koyan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum.

90 dakika boyunca susmayan, takımımıza güç veren, tribünleriyle bu mücadeleye ortak olan büyük ARCA Çorum FK taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Omuz omuza, hep birlikte, daha nice zaferlere!" dedi.