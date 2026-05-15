Arca Çorum FK Finale Yükseldi

15.05.2026 23:17
Arca Çorum FK, play-off 2. tur rövanşında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 90 Cemali Sertel), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 102 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Ahmed Ildız), Serdar Güler (Dk. 73 Yusuf Erdoğan), Fredy, Burak Çoban (Dk. 117 Aleksic), Thiam (Dk. 73 Samudio)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Cenk Şen (Dk. 90 Mert Yılmaz), Ajeti, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay (Dk. 105 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 117 İsmail Tarım), Mustafa Erdilman (Dk. 87 Omar İmeri), Seferi, Hotic (Dk. 59 Ege Birsel), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Brazao), Ali Habeşoğlu

Goller: Dk. 81 Arda Şengül, Dk. 99 Samudio (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Seferi, Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 120+3 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk.95 Pedrinho, Dk. 100 Yusuf Erdoğan, Dk. 103 Sehic, Dk. 105 Erkan Kaş, Dk. 107 Burak Çoban, Dk. 118 Ahmed Ildız, Dk. 120+3 Fredy (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresini 81. dakikada Arda Şengül'ün golüyle 1-0 üstün tamamlayan Çorum ekibi, uzatma bölümünde Samudio ile skoru 2-0 yaptı.

Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belirleneceği finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu.

Play-off 2. tur ilk maçını Bodrum temsilcisi 1-0 kazanmıştı.

Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak.

Kaynak: AA

