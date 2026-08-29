Arca Çorum FK, Göktan Gürpüz'ü Transfer Etti
Arca Çorum FK, Trabzonspor'dan genç forvet Göktan Gürpüz'ü kiraladı, başarı diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Trabzonspor'da forma giyen 23 yaşındaki Göktan Gürpüz'ü renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç forvetin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Göktan Gürpüz'e kırmızı-siyahlı forma altında başarı dilendi.
Kaynak: AA
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