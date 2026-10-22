ARCA Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlığında Burak Yılmaz\'la pas ve koşu çalıştı

ARCA Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlığında Burak Yılmaz'la pas ve koşu çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ARCA Çorum FK, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular dinamik ısınma, sayısal üstünlük, topa sahip olma, pas organizasyonu ve koşu çalışmalarının ardından hazırlığı yarın sürdürecek.
ARCA Çorum FK, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular; dinamik ısınma, sayısal üstünlük ile topa sahip olma ve koşu çalışmaları yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda, topun hızlı dolaşımı, alan kullanımı ve pas bağlantıları üzerine çalışmalar da yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, üç tekrarlı koşu uygulamalarını gerçekleştirdi.
ARCA Çorum FK, Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
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