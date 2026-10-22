Arca Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlığında pas temposuna çalıştı

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

8'e 4 sayısal üstünlüklü topa sahip olma organizasyonu, pas temposu ve topun hızlı dolaşımına yönelik uygulamalarla devam eden idmanda alan kullanımı ve pas bağlantılarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.