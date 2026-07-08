Arca Çorum FK, Hasan Emre Yeşilyurt\'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Hasan Emre Yeşilyurt'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Hasan Emre Yeşilyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
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