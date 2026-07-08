Arca Çorum FK, Kaleci Arif Şimşir\'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altınordu forması giyen 21 yaşındaki Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
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