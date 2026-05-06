Arca Çorum FK, Play-Off Maçına Hazır

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda yarın evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından maç taktiği üzerine çalışma yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
