Arca Çorum FK Süper Lig için kadro kuruyor - Son Dakika
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Arca Çorum FK Süper Lig için kadro kuruyor

09.07.2026 14:22
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Arca Çorum FK, Süper Lig için 7 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 yeni oyuncu transfer etti.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK, yeni sezon öncesinde 7 futbolcuyla yollarını ayırırken 9 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'de yapılanma süreci devam ediyor.

Kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu, 21 Haziran'da görevini Savaş Balçık'a devretti. Ardından yeni yönetim kurulu, kulübün Süper Lig'de mücadele edecek sportif kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

Mevcut kadroyla 3 Temmuz'da Düzce'deki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlık kampına başlayan Çorum ekibinde Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Üzeyir Ergün, Ahmet Said Kıvanç, Oğuz Gürbulak, Atakan Cangöz ve kaptan Yusuf Erdoğan olmak üzere 7 futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, transfer ettiği 9 futbolcuyu kamuoyuna duyurdu. Çorum temsilcisi Arnavut ön libero Ylber Ramadani, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük, sağ bek Gökhan Sazdağı, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, kaleci Erhan Erentürk, Iraklı sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem, ön libero Hasan Emre Yeşilyurt, stoper Serdar Saatçı ve kaleci Arif Şimşir ile sözleşme imzaladı.

Başkan Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e çıkmak bir başarıydı. Zirveyi hedeflemek, kalıcı olmak ise yeni ve zorlu bir mücadele. İlk transferlerimiz Arca Çorum FK'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hazırlık kampı sürüyor

Kırmızı-siyahlı ekibin 3 etap halinde planlanan hazırlık kampı da devam ediyor.

Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan ilk etap kamp 17 Temmuz'da tamamlanmasının ardından ikinci etap, 20-29 Temmuz'da Bolu'da yapılacak.

Üçüncü etap kamp için Düzce Topuk Yaylası'nda 1 Ağustos'ta yeniden bir araya gelecek Çorum ekibi, 6 Ağustos'ta çalışmalarını tamamlayarak Çorum'a dönecek.

Çorum FK'nin kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Çorum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK Süper Lig için kadro kuruyor - Son Dakika

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