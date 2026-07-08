ARCA Çorum FK\'ya 5 yeni transfer

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ARCA Çorum FK, kadrosuna 5 futbolcu daha kattı.

Kırmızı-siyahlı ekip, kaleci Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, Hasan Emre Yeşilyurt, Hasan Abdulkareem, kaleci Erhan Erentürk ve Hırvat futbolcu Hrvoje Smolcic ile ise 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

ARCA Çorum FK, yeni transferlere başarılar dileyerek, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir performans sergilemelerini temenni etti.