ARCA Çorum FK'ya 5 yeni transfer - Son Dakika
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ARCA Çorum FK'ya 5 yeni transfer

ARCA Çorum FK\'ya 5 yeni transfer
08.07.2026 23:35
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ARCA Çorum FK, yeni sezona 5 futbolcu ile başladı, kaleci Arif ile 3+1, diğerleri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ARCA Çorum FK, kadrosuna 5 futbolcu daha kattı.

Kırmızı-siyahlı ekip, kaleci Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, Hasan Emre Yeşilyurt, Hasan Abdulkareem, kaleci Erhan Erentürk ve Hırvat futbolcu Hrvoje Smolcic ile ise 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

ARCA Çorum FK, yeni transferlere başarılar dileyerek, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir performans sergilemelerini temenni etti.

Kaynak: DHA

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