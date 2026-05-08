Arca Çorum FK Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arca Çorum FK Yarı Finale Yükseldi

08.05.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Uçar, Keçiörengücü galibiyeti sonrası takımın yüksek mücadelesine ve hedeflerine vurgu yaptı.

???????Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında aldıkları galibiyete ilişkin, "Özellikle ilk yarıda mücadele gücü yüksek, savunma disiplini sağlam ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir takım görüntüsü ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankaragücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükseldikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, şampiyonluğa giden yolda ilk play-off engelini planladıkları oyun formatını sahaya doğru şekilde yansıtarak geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Uçar, "Hafta boyunca rakibimizin oyun kurulumundaki rotasyonlarını detaylı analiz ederek çalışmalarımızı bu doğrultuda planladık. Özellikle ilk yarıda mücadele gücü yüksek, savunma disiplini sağlam ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Oyun kurulumunda rakibimizin zaaflarını değerlendirmeye çalıştık ve bunu sahaya başarılı şekilde yansıttık. Bulduğumuz golün yanı sıra rakibimizin aut başlangıçlarındaki eksiklerini de doğru analiz ettik. İkinci topları kaybetmeleri sonrası bloklar arasındaki mesafenin açılmasını ve kalecinin önde konumlanmasını iyi değerlendirerek ikinci golü bulduk. Ancak nedenini anlayamadığımız bir şekilde gol geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise skoru koruma adına daha kontrollü oynadık ve sahadan gol yemeden 1-0 galip ayrılarak adımızı yarı finale yazdırdık." ifadelerini kullandı.

Maça gösterilen ilgiden ötürü taraftarlara teşekkür eden Uçar, şunları kaydetti:

"Çorum şehrine yakışan müthiş atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese; özellikle taraftar gruplarımız olan Siyah Duvar, Kırmızı Şimşekler ve Devane City'ye, son düdüğe kadar hiç susmadan verdikleri destek için teşekkür ediyor, 'İyi ki varsınız' demek istiyorum. Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli. Arca Çorum FK, her şeyiyle sahada olmaya ve tüm gücünü göstermeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:51:49. #7.12#
SON DAKİKA: Arca Çorum FK Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.